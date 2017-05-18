Сирия: фермеры в Алеппо восстанавливают разрушенное войной сельское хозяйство

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Алеппо (Сирия), 18 мая. Сирия пытается постепенно восстановить довоенные показатели производства зерна, чему мешают западные санкции и продолжение боевых действий: до войны в стране производилось 4 миллиона тонн зерна в год, сейчас — 400 тысяч тонн.

В Сирии начался сбор первого урожая. Так, в деревне Аль-Сфире, провинция Алеппо, убирают ячмень. По словам начальника департамента сельского хозяйства района Аль-Сфире провинции Алеппо Махмуда Думаа, в районе хлебом засеяны 20 тысяч гектаров сельхозземель. Это крайне малая площадь по сравнению с довоенными объемами.

Сельхозпроизводство прекратилось с приходом боевиков, которые разрушили систему орошения. Каналы они использовали как окопы.

Еще одна сложность: большинство полей до сих пор не разминированы. До приезда саперов местные жители пытались справиться с этим своими силами: прогнали по пашне большие стада овец.

Как сообщает РИА Новости, через две недели в провинции Алеппо начнут убирать пшеницу. После этого поля засеют кукурузой и подсолнечником, арахисом и индийским сорго. В год здесь собирают по несколько урожаев.