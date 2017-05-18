Создатель PlayStation вышел на тропу войны с российскими пиратами

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Москва, 18 мая. Компания-создатель приставки PlayStation решила бороться с российскими пиратами. Сейчас британское представительство Sony Interactive Entertainment направило семь судебных исков против пиратских ресурсов.

«Положительные изменения в законодательстве, направленные на защиту правообладателей, и большее внимание государственных органов к нарушениям прав на контент, позволяют нам сегодня начать бороться с пиратством в сети», — заявил генеральный менеджер PlayStation в России и СНГ Сергей Клишо в комментарии газете «Известия».

Заявления с жалобами на нелегальных торговцев видеоиграми поступили в Мосгорсуд. По поданным искам уже было вынесено решение о блокировке более 20 сайтов. Создатель PlayStation намерен добиваться их вечной блокировки.

Клишо уточнил, что иски и последующие блокировки в первую очередь направлены против тех сайтов, которые больше всего заказывают пиратский контент. В свою очередь официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал, что ведомство обеспечило защиту 15 игр, включая игры Sony Interactive Entertainment.

