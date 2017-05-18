Вечный праздник: «Спартак» рассчитывает на чемпионство и в следующем году
Москва, 18 мая. Столичная команда, впервые за 16 лет получившая чемпионский титул, надеется, что в следующем году повторит этот успех. Такую надежду выразил член совета директоров клуба «Спартак» Андрей Федун по окончании первого послепобедного матча на домашнем стадионе.
Фанатам было официально разрешено покинуть трибуны и выйти на поле, чтобы поприветствовать игроков, чем болельщики с удовольствием воспользовались. Об этом сегодня пишет RT. Даже традиционная послематчевая конференция не состоялась, потому что на нее никто не пошел. Всех охватило ликование, царящее на стадионе.
«В первую очередь хочу поблагодарить наших фанов. Многие из них ещё в школу не пошли, а другие её закончили, пока команда не становилась чемпионом. Происходящее сегодня — это прекрасно! Это вечный праздник, и я хочу, чтобы он продолжался и в следующем году, и в последующие», — заявил Федун.