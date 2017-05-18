Вечный праздник: «Спартак» рассчитывает на чемпионство и в следующем году

В закладки

Скопировать

Москва, 18 мая. Столичная команда, впервые за 16 лет получившая чемпионский титул, надеется, что в следующем году повторит этот успех. Такую надежду выразил член совета директоров клуба «Спартак» Андрей Федун по окончании первого послепобедного матча на домашнем стадионе.

Фанатам было официально разрешено покинуть трибуны и выйти на поле, чтобы поприветствовать игроков, чем болельщики с удовольствием воспользовались. Об этом сегодня пишет RT. Даже традиционная послематчевая конференция не состоялась, потому что на нее никто не пошел. Всех охватило ликование, царящее на стадионе.