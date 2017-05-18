Объединяет море: Россия и КНДР открыли паромное сообщение

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Владивосток и северокорейский порт Раджин с 25 мая соединит регулярное морское сообщение. Россия и Северная Корея впервые открыли грузопассажирское паромное сообщение. Об этом сообщил генеральный консул Российской Федерации в городе Чондин Юрий Бочкарев.

«Впервые открыли грузопассажирское паромное сообщение, которое будет способствовать развитию регионального туризма и торговых связей между Россией и КНДР», — рассказал он.

Первый тестовый выход парома «Мангенбон» состоялся 17 мая. Он отправился во Владивосток с небольшой группой китайских туристов на борту и за девять часов добрался до российского порта. Паром прибыл во Владивосток примерно в 07.30 по местному времени (00.30 по Москве – Прим. ФАН) и на несколько часов пришвартовался к пристани. До 2006 года это судно работало на маршруте между КНДР и Японией.

Бочкарев рассказал, что паром вмещает до 200 пассажиров и около 1,5 тыс. тонн грузов. На первом этапе он будет курсировать между Раджином и Владивостоком четыре раза в месяц. По утвержденному до конца июня расписанию, судно будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.

По соглашению с северокорейской стороной, оператором нового регулярного маршрута на ближайшие годы станет российская компания «ИнвестСтройТрест».

Она была зарегистрирована в январе 2013 году специально для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности для его развития.

Гендиректор компании Владимир Баранов сообщил о том, что в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня, российских туристов в Раджин, а также северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину.

Стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (примерно 5-6 тысяч рублей – Прим. ФАН).

Заместитель генерального директора компании перевозчика Михаил Хмель рассказал о подробностях первого путешествия парома «Мангенбон».

«На борту семь представителей китайских туристических компаний, также наши специалисты, которые помогали готовить судно к рейсу. Китайские турагенты решили перестраховаться и сами проверить путь, оценить питание и размещение на судне. И хотя заявки от китайских туристов были, они пока решили их не везти», — сообщил он.

Власти Приморья рассказали о том, что представители туркомпаний примут участие в мероприятиях III Тихоокеанского туристского форума, который пройдет во Владивостоке с 18 по 21 мая на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и «особого города», что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Потому спрос на грузоперевозки есть уже сейчас.

«Сейчас есть спрос на грузоперевозки в КНДР, в том числе и на пароме. Грузооборот между нашими странами существует — можно доставлять по железной дороге и на авто. Но судно на Дальнем Востоке это первое», — отметил представитель компании, которая занимается логистикой товаров по данному направлению.

В «ИнвестСтройТрест» подчеркивают, что все грузы будут проходить самый строгий контроль на российской таможне, а потому возможность попадания в Северную Корею товаров, запрещенных международными санкциями ООН, которые поддержала РФ, полностью исключена.

Известно, что в порту Раджина третий причал арендован совместным российско-северокорейским предприятием. Там работают несколько десятков россиян и более сотни корейцев. Компания занимается реализацией логистического проекта «Хасан-Раджин».

А вот российские туристы ехать в Северную Корею не спешат. По данным дальневосточных туроператоров, спрос на поездки в КНДР довольно не высокий.

«Вопрос здесь в количестве туристов. Некого отправлять даже паромом. В самый «активный» месяц — август — поездом в Раджин ездит максимум человек 15 российских туристов. Рейсом в Пхеньян летает около 2–3 туристов в месяц. То есть о потоке речи не идет. Паром здесь больше подходит для китайских туристов», — сообщила РИА Новости представитель местного оператора.

Ранее также сообщалось о том, что в строительстве девятиэтажной гостиницы на 140 номеров различной категории с видом на Авачинскую бухту в Петропавловске-Камчатском примет участие северокорейская фирма. Она займется дизайном и интерьером. Новая гостиница понадобилась региону из-за роста туристического потока.