«Куньлунь» обновит состав команды перед вторым сезоном в КХЛ

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Пекин, 18 мая. Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», выступающий в Континентальной хоккейной лиге, намерен существенно усилиться, обновив состав команды.

С приходом на тренерский мостик канадского специалиста Майка Кинэна китайская команда меняет рисунок игры, а для этого наставнику нужны новые игроки.

По словам генерального менеджера клуба Владимира Кречина, 100% в составе останутся только пятеро хоккеистов, которые выступали за коллектив в минувшем сезоне. Он также отметил, что на сегодняшний день сложно сказать, насколько обновится состав.

«Могу лишь назвать фамилии тех, кто остается точно — это голкипер Томи Кархунен, защитники Йоонас Ярвинен и Зак Юйэнь, а также форварды Алексей Поникаровский и Руди Ин», — заявил Кречин.

Указанные игроки останутся в составе, а с другими спортсменами уже либо попрощались, либо совместно с Кинэном обсуждается их будущее в клубе, пишет газета «Известия».