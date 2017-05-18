Возвращение легенды: продажи обновленного Nokia 3310 бьют рекорды в России

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Москва, 18 мая. Начало продаж обновленной версии легендарного кнопочного телефона Nokia 3310 вызвало настоящий ажиотаж среди покупателей в России. Продажи стартовали вечером 16 мая.

Стоимость культовой модели составила 3 тыс. 990 рублей. Несмотря на то, что для кнопочного телефона цена довольно высокая, желающих стать обладателями «неубиваемого» 3310, что вскоре владельцы магазинов вынуждены были заявить о дефиците товара.

Нехватку моделей обновленного телефона обещают ликвидировать в ближайшее время.

