Канада примет аналог «акта Магнитского»

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Канберра, 18 мая. Правительство Канады поддержит законопроект, разрешающий введение санкций в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека. Об этом сообщила министр иностранных дел Кристина Фриланд.

Как сообщает Bloomberg, законопроект, аналогичный «акту Магнитского», ранее был одобрен сенатом Канады и теперь находится на рассмотрении в Палате общин, где у премьер-министра Джастина Трюдо есть большинство, которое гарантирует принятие закона.

«Правительство выступает за расширение полномочий по введению санкций «для включения случаев грубых нарушений прав человека и иностранной коррупции», — заявила Фриланд в Палате общин. При этом она добавила, что дело Сергея Магнитского вызвало большой интерес во всем мире.

Canada Backs 'Magnitsky Law' to Expand Sanction Powers - Bloomberg https://t.co/pSeny845op — Canada Share (@CanadaShare) May 18, 2017

Напомним, как ранее сообщала «Газета.ру», в Великобритании приняли собственную версию «акта Магнитского», позволяющую властям заморозить активы подозреваемых в нарушении прав человека по всему миру.