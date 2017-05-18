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Канада примет аналог «акта Магнитского»

Канада примет аналог «акта Магнитского»

8:35  18 Мая 2017
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Канада примет аналог акта Магнитского

Канберра, 18 мая. Правительство Канады поддержит законопроект, разрешающий введение санкций в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека. Об этом сообщила министр иностранных дел Кристина Фриланд.

Как сообщает Bloomberg, законопроект, аналогичный «акту Магнитского», ранее был одобрен сенатом Канады и теперь находится на рассмотрении в Палате общин, где у премьер-министра Джастина Трюдо есть большинство, которое гарантирует принятие закона. 

«Правительство выступает за расширение полномочий по введению санкций «для включения случаев грубых нарушений прав человека и иностранной коррупции», — заявила Фриланд в Палате общин. При этом она добавила, что дело Сергея Магнитского вызвало большой интерес во всем мире.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.ру», в Великобритании приняли собственную версию «акта Магнитского», позволяющую властям заморозить активы подозреваемых в нарушении прав человека по всему миру.

#фриланд #магнитский
Олеся Волкова
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