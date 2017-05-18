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Общество
YouTube блокировал ролик из-за звона церковных колоколов

YouTube блокировал ролик из-за звона церковных колоколов

8:21  18 Мая 2017
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YouTube блокировал ролик из-за звона церковных колоколов

Вашингтон, 18 мая. Видеохостинг YouTube заблокировал ролик известного в своих кругах блогера под ником Peeve Peeverson из-за звучащих в видео церковных колоколов.

Как сообщает «Лента.Ру», претензии YouTube касались записи прохождения игры Demon's Souls, а именно куска, когда во время победы над очередным боссом звучит аудиосопровождение.

Как оказалось, звуком «одновременного звона нескольких церковных колоколов» владеет лейбл Hot Ideas, а претензии к блогеру был предъявлены со стороны компании  Universal Music Group.

Добавим, что блогер Peeve Peeverson попытался опротестовать претензию,  мотивируя это тем, что звуки колоколов могут звучать по-разному, однако  YouTube остался непреклонным. 

Алексей Громов
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