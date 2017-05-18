Стало известно, почему Kia прекратила импорт всех автомобилей в Россию

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Сеул, 18 мая. Представители автомобильного концерна Kia заявили, что компания прекращает поставлять авто на российский рынок.

По официальным данным, теперь все автомобили южнокорейского бренда для российского рынка будут собирать только на территории РФ. Представители отметили, что такое решение было принято ввиду того, что сборка авто в России стоит намного дешевле импорта.

Отметим, что на сегодняшний день на территории России производятся такие модели, как Picanto, Cee’d, Optima, Quoris, Soul, Sportage, Sorento Prime, а также Mohave.

На протяжении нескольких месяцев в России также будет отрегулировано производство модели Kia Rio, которая является одной из самых востребованных авто среди российских граждан.

Согласно предварительным данным, машину будут собирать на заводах в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, специалисты составили топ любимых авто чиновников и депутатов.