Каннский фестиваль встретил аплодисментами фильм Звягинцева «Нелюбовь» 

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Канн, 18 мая. В рамках фестиваля прошел предпремьерный показ фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Первыми его увидели журналисты. Их оценкой стали продолжительные овации, звучавшие после просмотра картины российского режиссера.

В основе ленты лежит история семейной пары, которая на фоне личных разборок совершенно забывает о своем сыне.

Предпремьерный показ состоялся в зале Дебюсси, который был забит до отказа., передают российские корреспонденты с места главного культурного события во Франции. Сегодня вечером состоится премьера. Фильм участвует в основной программе фестиваля вместе с 18 другими картинами.