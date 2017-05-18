Мужчина 4 года развращал свою падчерицу в Подмосковье

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Москва, 18 мая. Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье задержали мужчину, который практически четыре года развращал маленькую дочку своей супруги. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что педофила задержали под Воскресенском.

Согласно данным следствия, нигде не работающий мужчина с весны 2013-го года по февраль текущего года совершал в отношении своей падчерицы насильственные действия интимного характера. Отмечается, что совершал эти действия мужчина на регулярной основе.

Стоит отметить, что первый раз он развратил девочку, когда той было 10 лет. Лишь спустя четыре года мать ребенка узнала о происходящем и обратилась в полицию.