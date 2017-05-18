Траулер «Капитан Чернов» в Охотском море не удалось спасти от огня

В закладки

Скопировать

Петропавловск-Камчатский, 18 мая. Остатки экипажа траулера «Капитан Чернов», которые несколько часов боролись с пожаром, были эвакуированы с судна.

Как сообщает «Газета.ru», капитан корабля, а также еще пять членов экипажа, оставались на борту и пытались своими силами справиться с огнем, однако потушить пожар не удалось. В настоящее время, траулер продолжает гореть, никто из членов экипажа при инциденте не пострадал.

Как напоминает Ura.ru, пожар на судне возник в ночь на четверг. По предварительным данным, возгорание произошло в одном из жилых помещений, после чего огонь распространился по всему судну.

