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Братислава, 18 мая. Словакия может стать первой страной, покинувшей альянс. Сейчас по стране собирают голоса в поддержку петиции о проведении референдума о выходе из НАТО. Авторы — члены парламентской партии «Котлеба» — говорят, что уже есть половина от необходимого числа подписей. Пресс-секретарь партии Милан Угрик в интервью газете «Известия», что референдум может пройти в ближайшие два года.

«НАТО продолжает под прикрытием борьбы за демократию и человеческие права разрушать суверенные государства. Это один из инструментов экспансии США, которые пытаются контролировать ресурсы и потребительские рынки независимых государств», — говорит он.

Свыше 150 тысяч человек уже подписались под петицией. Чтобы референдум состоялся, необходимо 350 тысяч голосов. Если партии удастся довести дело до конца, то Словакия может стать первой страной, покинувшей НАТО, куда страна вступила еще в 1999 году. Кстати, тогда это произошло без проведения народного референдума.