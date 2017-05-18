Токио будет следить за Москвой из-за запуска парома между РФ и КНДР

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Токио, 18 мая. Япония хочет понаблюдать за тем, какое влияние на усилия других государств по поиску решения проблемы ядерной и ракетной программ Северной Кореи окажет открытие паромного сообщения между Российской Федерацией и КНДР. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

По его словам, японская сторона требует, чтобы все страны повлияли на КНДР для того, чтобы призвать ее к диалогу, поэтому Токио будет внимательно наблюдать за тем, как подобные действия Москвы повлияют на международные усилия по этой проблеме.

«Мы думаем, что нужно, чтобы все страны, включая Россию, тесно взаимодействовали с целью предотвращения провокаций (со стороны Пхеньяна — прим. ТАСС) и соблюдения резолюций ООН», — заявил он.

Напомним, ранее стало известно, что первый теплоход Mangyongbong-92 из КНДР прибыл во Владивосток.