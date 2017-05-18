Подлили масла: зачем Конгрессу США законопроект о санкциях против союзников Сирии

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Законопроект, который фактически обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции против союзников правительства Сирии, был принят Палатой представителей Конгресса США. Голосовали американские конгрессмены устно, без электронного подсчета голосов. Такая упрощенная форма применяется для экономии времени при рассмотрении законопроектов, против которых не выступает ни один член палаты.

В документе за номером 1677 говорится, что через 30 дней после вступления законопроекта в силу, американский президент должен внести в санкционные списки граждан других стран, если он посчитает, что эти лица «предоставляют значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» властям Сирии и позволяют им владеть «химическим, биологическим или ядерным оружием», а также создавать баллистические, крылатые ракеты или же приобретать другое вооружение в больших количествах.

Также конгрессмены призывают главу США ввести ограничения и против тех, чьи действия способствуют усугублению гуманитарного кризиса в Сирии.

Россия, которая с осени 2015 года, по просьбе главы САР Башара Асада проводит операцию против террористической группировки «Исламское государство»*, упоминается в документе один раз в разделе, определяющем порядок приостановки санкций в ряде случаев.

«… Если силы правительства Сирии или связанные с ними силы, включая группировку «Хезболла», нерегулярные иранские силы, российские правительственные авиационные средства, больше не занимаются преднамеренным поражением медицинских учреждений, школ, жилых районов, мест массового скопления людей, включая рынки, что является вопиющим нарушением международных норм», — говорится в законопроекте.

В документе принятом конгрессом также содержится список, включающий в себя сирийское руководство, в том числе и президента САР Башара Асада, его супругу Асму Асад и лиц, ответственных за политическую безопасность, военачальников из структуры ВВС и военной разведки. Всего названо 47 имен.

Ограничения предусматривают запрет на получение визы в США. Лица и организации, попавшие под американские санкции, не смогут иметь никаких деловых отношений с гражданами страны, а любая их собственность или активы на американской территории, в случае обнаружения, будут арестованы.

По мнению политолога Илдуса Ярулина, законопроект, принятый Конгрессом США, прежде всего направлен не против России, а против Ирана, с которого только недавно американцы сняли ряд ограничений.

«Теперь начинается новый этап борьбы с Ираном», — рассказал эксперт Федеральному агентству новостей.

Ярулин отметил, что под действия документа принятого американскими конгрессменами может попасть и Турция.

«Косвенный фактор – поддержка курдов. Создание Курдского государства, которое полностью будет контролироваться США. А это значит, что американцы получат нового союзника на Ближнем Востоке», — пояснил он.

Эксперт считает, что, конечно, отчасти это и попытка сдержать так называемый «тройственный союз»: России, Турции и Ирана, который набирает силы и укрепляет свои позиции в этом регионе.

«Ведь Европа давно потеряла свое влияние на Ближнем Востоке», — добавил он.

После голосования Палаты представителей американского Конгресса по этому документу, законотворческую инициативу должен рассмотреть Сенат Конгресса США. Только после этого он отправится на подпись к президенту.

Свою позицию по этому вопросу глава Белого дома пока не озвучил. Однако напомним, что предыдущая администрация Барака Обамы принятие этого законопроекта тормозила. Они считали, что эта инициатива могла сорвать ход реализации достигнутых осенью 2016 года российско-американских договоренностей по обеспечению прекращения огня в зоне конфликта.

Илдус Ярулин считает, что и администрация Дональда Трампа может затормозить этот документ. Правда нынешнему американскому лидеру сделать это будет гораздо сложнее.

«Это все в русле противостояния с Трампом. Заявления об импичменте президенту уже звучат. Если Трамп откажется принимать законопроект, то это используют против него, обвинив президента в том, что он «поддерживает террористов» и «врагов США»», — пояснил он.

Политолог напомнил, что после событий 11 сентября именно Иран американцы считают «основным рассадником терроризма».

«Поэтому принятие этого законопроекта подливает масла в огонь. Остается ждать и смотреть: либо Трамп найдет какое-то решение либо его найдут те, кто против него», — заключил эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.