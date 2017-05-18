Художник Александр Тихомиров скончался в Благовещенске
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Благовещенск 18 мая. В столице Амурской области на 62-м году жизни скончался народный художник России Александр Тихомиров.
Как сообщает «Газета.ru», Тихомиров известен тем, что 22 года назад зарегистрировал новое авторское направление под названием «оконопись» - художник писал сюжеты на церковную тему на старых оконных ставнях.
Как сообщили в областной администрации, прощание с народным художником РФ пройдет в Благовещенске в Кафедральном соборе в пятницу 19 мая с 11 часов утра по местному времени.
Слова соболезнования родным и близким Тихомирова принес губернатор Амурской области Александр Козлов.
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