Художник Александр Тихомиров скончался в Благовещенске

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Благовещенск 18 мая. В столице Амурской области на 62-м году жизни скончался народный художник России Александр Тихомиров.

Как сообщает «Газета.ru», Тихомиров известен тем, что 22 года назад зарегистрировал новое авторское направление под названием «оконопись» - художник писал сюжеты на церковную тему на старых оконных ставнях.

Как сообщили в областной администрации, прощание с народным художником РФ пройдет в Благовещенске в Кафедральном соборе в пятницу 19 мая с 11 часов утра по местному времени.

Слова соболезнования родным и близким Тихомирова принес губернатор Амурской области Александр Козлов.

