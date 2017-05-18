Депутаты Госдумы хотят уменьшить штрафы за просрочку по кредитам

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Москва, 18 мая. Поправки в закон «О потребительском кредите» могут быть внесены депутатами Госдумы. Проект, предполагающий существенные послабления для граждан, имеющих перед банком кредитные обязательства, разработал депутат Виталий Милонов.

Он считает, что в нынешней экономической ситуации необходимо защитить заемщиков, расширив их права. К примеру, предлагается на законодательном уровне разрешить им раз в месяц переносить дату ежемесячного платежа и снизить штрафы за просрочку.

«В условиях экономического кризиса, падения покупательной способности граждан и, как следствие, постоянно растущего уровня их задолженности перед кредитными организациями остро необходимы меры, направленные на минимизацию финансовых потерь населения», — цитирует RT пояснительную записку к документу.

На сегодняшний день около 38 млн россиян имеют кредиты в банках. Общая сумма задолженности составляет 10,7 трлн рублей.