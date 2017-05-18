Специалисты в шоке: Объекты Трампа может взломать даже неграмотный юзер

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Вашингтон, 18 мая. Корреспонденты издания ProPublica и эксперты портала Gizmodo проанализировали системы безопасности президентских объектов и пришли к шокирующему выводу.

По словам специалистов, даже не самый умный программист способен миновать без преград системы кибербезопасности, которыми оснащены резиденции главы Белого дома Дональда Трампа.

Отмечается, что в перечне изученных мест значатся резиденция лидера США «Мар-а-Лаго» в Калифорнии, гольф-клуб в Нью-Джерси и две гостиницы, расположенные в столице Штатов и Вирджинии. Специалисты уверены, что взломали бы безопасность данных объектов в течение пяти минут.

«Ошибки в обеспечении безопасности вызывают обеспокоенность, потому что промахи зафиксированы в тех местах, где американского президента постоянно посещают руководители государственных учреждений и силовых структур», — подытожили инициаторы эксперимента.

Напомним, ранее 45-й президент США Дональд Трамп пожаловался на плохое к себе отношение со стороны американской общественности, отметив, что к нему относятся хуже, чем к любому другому лидеру страны.