Донбасс: ВСУ за сутки 7 раз нарушили «режим тишины» в ЛНР

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Луганск (ЛНР), 18 мая. Киевские силовики на протяжении последних суток семь раз нарушили «режим тишины», обстреляв территорию Луганской народной республики.

Как сообщили в народной милиции ЛНР, ВСУ по два раза за сутки открывали огонь по Фрунзе, Сокольникам и Калиново, также одному обстрелу подверглась Калиновка. Огонь открывался с направлений Крымского, Новозвановки и Луганского.

Киевские силовики при обстрелах использовали вооружение БМП и стрелковое оружие, станковые и ручные противотанковые, а также автоматические станковые гранатометы, минометы 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.

По уточненным данным, пострадавших и погибших среди мирного населения и личного состава нет. Зафиксированы разрушения в населенном пункте Фрунзе при утреннем обстреле.