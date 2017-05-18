Капитан баскетбольного ЦСКА назвал сильные стороны «Олимпиакоса»

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Москва, 18 мая. Многолетний капитан московского ЦСКА Виктор Хряпа поделился своим мнением относительно предстоящего «Финала четырех» Евролиги и рассказал, как можно снова победить греческий «Олимпиакос».

Форвард текущего чемпиона Евролиги напомнил, что армейцы дважды обыграли греческий коллектив в регулярном сезоне и отметил, что эти победы в прошлом, поскольку «Финал четырех» — совсем другая история. 34-летний баскетболист добавил, что судьба может решиться в одном матче.

Кроме того, стоит опасаться лидеров «Олимпиакоса» — Василиса Спанулиса и Гиоргоса Прентезиса, которые в ключевые моменты могут взвалить груз ответственности на свои плечи и сделать результат. На этих игроках нужно особенно сконцентрироваться, уточнил Хряпа.

«В греческой команде есть много классных игроков, которые качественно делают черновую работу. Выделю Костаса Папаниколау и Янниса Папапетру. Могу сказать, что они заслуженно попали в «Финал четырех» и будут биться до последнего», — передает слова армейца газета «Известия».

Хряпа рассказал, что ЦСКА не думает о трех поражениях от греков в «Финалах четырех», потому что для москвичей все соперники сложные и неудобные.

«Это один матч, который необходимо выиграть любой ценой, выйти в финал и бороться за титул», — резюмировал спортсмен.