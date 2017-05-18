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Весь мир
Бриллиант в форме сердца продали за $15 млн на аукционе в Женеве

Бриллиант в форме сердца продали за $15 млн на аукционе в Женеве

7:29  18 Мая 2017
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Бриллиант в форме сердца продали за $15 млн на аукционе в Женеве

Женева, 18 мая. За беспрецедентно рекордные 15 миллионов долларов был продан на аукционе в Женеве бриллиант в виде сердца весом 92 карата.

Как пишет «Газета.ru», историческая покупка была совершена накануне во время торгов аукционного дома Christie's. Выложенная сумма является рекордом планеты при покупке подобного рода драгоценных камней.

Бриллиант на аукционе был представлен в составе ожерелья из жемчуга, изготовленного ювелирным домом Boehmer et Bassenge. По понятным причинам, данные нового хозяина драгоценной покупки не раскрываются.

Напомним, что также в Женеве в ходе торгов аукционного дома Sotheby's на днях были проданы за 57 млн долларов самые дорогие в мире серьги.
 

Алексей Громов
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