Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в 15 раз

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Москва, 18 мая. Автоматическая станция контроля в московском районе Капотня выявила ночью загрязнение воздуха сероводородом и диоксидом серы. Об этом сегодня сообщает ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Согласно данным станции, начиная с 00.00 до 04.00 предельно допустимая концентрация сероводорода превысила отметку в 2,9-14,9 раза. Также отмечается, что в указанном районе в 01.00 и 02.00 был зафиксирован повышенный уровень диоксида серы — в 1,18 и в 1,3 раза.

Напомним, в прошедшую среду концентрация сероводорода в воздухе в столичном районе Капотня пошла на лад спустя 50-кратного превышения, которое станция зафиксировала 16 мая.