Госдума РФ подведет промежуточные итоги реформы «мусорной» отрасли

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Москва, 18 мая. Депутаты Госдумы РФ сегодня планируют обсудить промежуточные итоги реформы, касающейся правил вывоза и утилизации отходов. Уже сейчас, до заседания и оглашения результатов, специалисты называют их неудовлетворительными.

Претензии имеют и профильный комитет Госдумы, и Росприроднадзор. Реформа, которая началась в 2015 году, пока слишком далека от поставленных целей. Два года назад полномочия в сфере обращения с отходами были переданы на уровень субъектов. Регионы должны были к сегодняшнему дню определиться с выбором операторов, которые будут заниматься вывозом и утилизацией мусора, и утвердить тарифы.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева говорит, что ни одна область в России полностью не выполнила поставленных задач.

«Сначала более 20 регионов заявили о своей готовности стать «пилотами», но на деле процесс не пошел. Региональные операторы выбраны только в четырех субъектах: в Ивановской и Астраханской областях, в Краснодарском и Камчатском краях. К расчету тарифов еще не приступали», — цитирует ее газета «Известия».

В России каждый год становится на 5 млрд тонн мусора больше. Лишь 8% отходов утилизируется, остальная масса мусора отправляется на свалки, площадь которых увеличивается год от года. На данный момент они занимают 4 млн га земли.