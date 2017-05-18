Иностранцы при въезде в РФ будут получать электронные миграционные карты

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Москва, 18 мая. Бумажные миграционные карты, которые получают иностранцы при въезде в Россию, скоро станут историей.

Как пишут «Известия», вместо бумажного документа со штампом пограничников, данные поданных других государств будут вносить в специальную базу, доступ к которой будут иметь правоохранительные органы, например, при проверке документов.

Как ожидается, при новом механизме фиксирования въезжающих в страну, уменьшится количество совершаемых при заполнении документов ошибок. Кроме того, это значительно сократит время прохождения пограничного контроля.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ уже направило техническое задание и план мероприятий по проекту на согласование в МВД и ФСБ. По планам, новая система миграционного учета должна заработать через два года.