Платежная система «Мир» заработает в Белоруссии и Казахстане

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Москва, 18 мая. До конца 2018 года россияне, которые пользуются банковскими картами «Мир», смогут снимать наличные и оплачивать услуги в Белоруссии и Казахстане.

Как сообщают «Известия», реализация совместного проекта Москвы, Минска и Астаны начнется сразу после того, как завершится реализация пилотного проекта между Россией и Арменией. По предварительным данным, это случится уже этой осенью.

«В рамках пилотного проекта специалистами Национальной системы платежных карт (НСПК) РФ и национальной платежной системы Армении ArCa будут проработаны все организационно-правовые, технические и другие аспекты», — заявили в НСПК.

Добавим, что общее количество карт «Мир», выпущенных российскими банками, уже превысило 5 миллионов. До 1 июля будущего года все граждане РФ, получающие зарплату из бюджета, будут в обязательном порядке переведены на карты «Мир».