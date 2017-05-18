Наркопреступники в РФ попадут под административный контроль

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Москва, 18 мая. Люди, отсидевшие срок за преступления, связанные с наркотиками, попадут под административный контроль после выхода на свободу. Соответствующее предложение внесено на рассмотрение Госдумы РФ, сегодня депутаты планируют обсудить его в первом чтении. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев говорит, что эта мера направлена на борьбу с рецидивами.

«Те, кто был осужден за употребление или оборот наркотиков, и после освобождения должны оставаться в поле зрения правоохранительных органов. Зачастую они и не становятся на путь исправления — этот бизнес не отпускает их так просто. Часто из наркопотребителя вырастает наркосбытчик», — цитирует его газета «Известия».

Ранее Госдума приняла законопроект, устанавливающий перечень лиц, которые попадают под административный контроль. В их числе граждане, которые были осуждены за терроризм и экстремизм, а также те, кто посягнул на жизнь представителя полиции, следователя или судьи. Теперь предлагается этот список расширить и внести в него тех, кто совершил преступления, связанные с оборотом наркотиков.