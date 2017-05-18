Флинн отменил операцию против ИГ, не нравившуюся Турции — СМИ

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Вашингтон, 18 мая. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заблокировал проведение антитеррористической операции в сирийской Ракке, против которой выступали власти Турции.

Сообщается, что за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа американская администрация рассматривала возможность проведения операции против террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) в сирийском городе Ракка. Турция выразила протест в связи с данной операцией, так как она подразумевала сотрудничество США с курдами, и Флинн воспрепятствовал ее проведению.

Согласно имеющейся информации, генерал в отставке получил более $500 тыс. за защиту турецких интересов.

Добавим, что операция была одобрена и проведена после увольнения Флинна.

Ранее Газета.ру сообщала, что Майкл Флинн был вынужден подать в отставку в середине февраля из-за его контактов с российским послом Сергеем Кисляком, о которых он не уведомил главу государства.

* Организация запрещена на территории РФ.