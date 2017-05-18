США отказались от идеи запрета проноса ноутбуков в самолеты на рейсы из ЕС

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 18 мая. Власти Соединенных Штатов не будут вводить ограничения на пронос в самолеты, прибывающие из Старого Света, ноутбуков и другой крупной электроники.

Как сообщает «Газета.ru», ссылаясь на информацию «Би-би-си», решение об этом было принято в ходе переговоров между американской стороной и представителями Европейского Союза.

Встреча проходила в Брюсселе и продолжалась несколько часов. В итоге, США отказались от идеи запрета проноса электроники на рейсы из Европы. Вместо этого, как сообщается, были обсуждены другие, правда, не озвученные, меры безопасности.