Стало известно, когда на МКС появится новый российский косморобот

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Москва, 18 мая. По инициативе госкорпорации «Роскосмос» в 2019 году будут созданы первые опытные образцы нового российского косморобота. Испытают андроида на МКС запланированы на 2021 год.

Созданием робота, предназначенного для работы в открытом космосе, занимаются специалисты Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК). В настоящее время ведется разработка документации на опытные изделия косморобота.

Как сообщил представитель ЦНИИ РТК «Известиям», в течение 2018–2019 годов по разработанной документации будут изготовлены опытные образцы космического робота. Ожидается, что к 2021 году будет создан летный образец для проведения испытаний на борту МКС.