Госдеп США напомнил о свободе слова Киеву, блокировавшему российские соцсети

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Государственный департамент США призвал Украину защищать свои национальные интересы без подрыва конституционных принципов. Так в американском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на блокировку российских сайтов Киевом.

«Свобода выражения является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов», — цитируют СМИ представителя Госдепа.

Правда, при этом американский дипломат поспешил бездоказательно обвинить Россию в том, что она, якобы, использует фейковые новости для «дестабилизации».

Напомним, что глава Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении списка антироссийских санкций сроком на три года. Он вступил в силу 17 мая. Под запретом в стране оказался российских СМИ: «МИА «Россия сегодня»», «РЕН-ТВ», «Звезда», ТВЦ, а также российские сайты: «Яндекс», «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru и другие.

В Киеве объяснили это тем, что, российские соцсети, якобы, использовались для «незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента». Украинские провайдеры уже начали блокировать эти ресурсы.

Реакция журналистов

Президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут, отреагировав на действия Киева, назвал новые санкции Украины формой цензуры в отношении ряда российских средств массовой информации.

«Международная федерация журналистов выступает против любой блокады любого СМИ или социальной сети в любой стране мира, так как это форма цензуры, которая противоречит принципам свободы выражения мнений и свободы прессы», — заявил он.

Лерут подчеркнул, что «свобода слова и свобода прессы являются основными ценностями демократии во всем мире, и особенно в ситуациях напряженности».

«Международная федерация журналистов настаивает на том, чтобы власти уважали их, а журналисты выполняли свои обязанности в соответствии с профессиональной этикой. Это требование включает в себя свободу передвижения для журналистов для того, чтобы позволить им выполнять их долг – информировать», — отметил он.

В суд на Порошенко

А украинский юрист Роман Лихачев подал в суд на главу Украины Петра Порошенко. Свое исковое заявление он направил в Высший административный суд с требованием признать незаконным указ президента о запрете доступа к российским сайтам «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.Ru.

Комментируя свои действия, юрист пояснил, что не собирается мириться с «безнаказанным нарушением прав граждан».

«Дело не в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать?», — пишет Лихачев на своей странице в социальной сети Facebook.

На Украине шутят и недоумевают Украинский гражданские журналисты, с юмором отреагировали на запрет российских сайтов и СМИ в стране. Они сняли для Петра Порошенко шуточный видеоролик, который называется «Новости КНДР» (Киевской Народной Демократической Республики). «Сегодня наш любимый вождь Порошенко освободил нас от вражеской пропаганды агрессора – Российской Федерации», — говорится в «выпуске новостей КНДР».

В ролике показано, что новость встречают овациями «граждане свободного КНДР».





Между тем, сами украинцы также отмечают, что новый указ Петра Порошенко нарушает их конституционные права.

«Решение президента противоречит Конституции. Так почему мы не имеем права заходить во «ВКонтакте»?» «Очень плохо, когда у нас что-то запрещают на законодательном уровне». «Социальное сети? Неужели это самая главная проблема в нашей стране, с которой нужно бороться?»

Отдельно киевляне отмечают, что уже делятся друг с другом ссылками с инструкциями, как обойти запрет властей, делится данными опрова украинский сайт «Голос правды».



Корреспондент Федерального агентства новостей также опросил киевлян и ему не удалось найти ни одного горожанина, который бы поддержал этот запрет. Некоторые горожане отказывались комментировать ситуацию на камеру, а те, что соглашались, говорили аккуратными фразами, но все сходились в одном – указ Порошенко является наступлением на свободу слова и превращает Украину в тоталитарное государство.