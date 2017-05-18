Закон, упрощающий получение гражданства РФ, планируют принять в Госдуме

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Москва, 18 мая. Закон, который упростит процедуру получения гражданства РФ детям, рожденным в международных браках, планируют принять в Государственной Думе.

Как пишут «Известия», в случае принятия поправок в закон «О гражданстве», для того, чтобы стать полноценным гражданином РФ, ребенку, живущему за границей, достаточно будет получения разрешения родителя-россиянина. Мнение второго родителя, поданного сторонней страны, в этом случае учитываться не будет.

По мнению авторов поправок, это снимет вопросы неравенства получения гражданства – ведь в том случае, если подобные семьи живут в России, то согласия на получения гражданства не требуется. Таким образом, налицо – дискриминация, которая, путем принятия поправок, будет устранена.

Добавим, что законопроект в четверг пройдет нулевое чтение. Парламентарии планируют провести поправки в закон в ходе весенней сессии Государственной Думы.