Станцию «Академическая» петербургской подземки открыли после проверки

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Санкт-Петербург, 18 мая. Возобновлено движение на «красной» ветке петербургского метро: станцию «Академическая» открыли для пассажиров.

Ранее стало известно о закрытии станции. Поезда следовали мимо «Академической» без остановки.

«Станция «Академическая» открыта. Опасных предметов не обнаружено», — сообщили в пресс-службе подземки, не уточняя, что именно вызвало переполох на станции.

Отметим, по данным местных СМИ, в районе станции ранним утром четверга проходили антитеррористические учения. У «Академической» работали представители полиции, ФСБ, МЧС, а также медики.

На данный момент все ограничения территории сняты.