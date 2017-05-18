SpaceX запустит «памятный корабль» с прахом умерших

В закладки

Скопировать

Сан-Франциско, 18 мая. Американская компания SpaceX запустит «памятный корабль» Elysium Star II с прахом человека на борту.

Мемориальный космический аппарат будет запущен с авиабазы в Калифорнии и доставлен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9.

Сообщается, что космический корабль будет 2 года кружить вокруг Земли. При этом, родственники и друзья умершего смогут наблюдать за «памятным кораблем» через специальное приложение.

Стоит отметить, что стоимость услуги составляет $2500.

Авторы идеи отметили, что гордятся тем, что могут помочь семьям осуществить мечту при помощи одной из величайших ракет в мире.