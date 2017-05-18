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Сирия, 18 мая. Фотограф Халил Исмаил погиб во время нападения боевиков в восточной части Алеппо, армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства»* деревню под Пальмирой. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): правительственные войска вернули контроль над деревнями на востоке Алеппо. По меньшей мере 14 солдат погибли в боях с боевиками в Алеппо, хребет Аш-Шамария в провинции Хомс находится под полным контролем армии правительства Сирии.

«Исламское государство»: террористов вытеснили из нескольких деревень в Алеппо, правительственные войска отбили атаки боевиков у населенного пункта Мухасса к юго-западу от Пальмиры.

Провинция Дамаск

Американская разведка полагает, что «Исламское государство» объединяет всех своих экспертов по химическому оружию из Ирака и Сирии в новую «ячейку химического оружия».

Появились сообщения, что «Хезболла» ведет переговоры с HTS, чтобы вывезти боевиков из региона Ливана Джаруд Арсал в Западном Каламуне, передает Аlmasdarnews.

Провинция Латакия

На авиабазе «Хмеймим» началась подготовка совместной операции Сирии и Ирака при поддержке ВКС РФ. Операция будет направлена на освобождение Дейр эз-Зора от террористов «Исламского государства», сообщается на портале Qasioun.

Провинция Алеппо

Фотограф Халил Исмаил погиб во время нападения террористов «Исламского государства» в восточной части Алеппо, сообщается в Twitter.

#Syria #Aleppo #EasternAleppo Shadi Hulwe Just Confirmed my Earlier Posts about Syrian War Photographer Khalil Ismail being Martyred pic.twitter.com/Jcztf8wL7G — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) May 17, 2017

Армия правительства Сирии заняла несколько деревень на востоке провинции, севернее и западнее авиабазы «Джирах». Сейчас армия находится в 12 километрах от Масканы, сообщает Аlmasdarnews.

По меньшей мере 14 солдат армии правительства Сирии погибли в боях с террористами «Исламского государства» на востоке провинции.

Правительственная армия ведет танковый обстрел боевиков в районе Аль-Захра в Западном Алеппо.

Провинция Хомс

Армия правительства Сирии получила полный контроль над хребтом Аш-Шамария к востоку от Хомса после продолжительных боев с террористами «Исламского государства».

Ожесточенные столкновения продолжаются возле элеваторов Пальмиры и у перекрестка Талила. Сирийская арабская армия пытается продвинуться к населенному пункту Арак и насосной станции Т3.

Армия правительства Сирии отбила атаки террористов «Исламского государства» у населенного пункта Мухасса к юго-западу от Пальмиры.

Губернатор Хомса заявил, что всего из района Аль-Ваер вышли 58 автобусов (2613 человек, 425 из которых – боевики). Также 428 человек пошли на перемирие с властями и остались в районе.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС САР нанесли серию авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в районе месторождений Аль-Тайм к югу от Дейр эз-Зора.

Поддерживаемая США группировка «Магавир Аль-Таура» находится в 30 километрах к востоку от Евфрата в Вади Савабе к северо-западу от Абу Камаля.

Группировка «Магавир Аль-Таура» (Maghawir Al-Thawra) мобилизовала около 20 вооруженных пикапов с ПТРК для наступления на позиции террористов «Исламского государства» в городе Абу Камаль.

По словам командира ССА**, коалиция постарается атаковать террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре совместно с SDF, а также постарается предотвратить попытки армии правительства Сирии продвинуться к городу.

#FSA commander: International Coalition also coordinating with #SDF to blockade #DeirEzZor & prevent regime from advancing towards the city — Cody Roche (@badly_xeroxed) May 17, 2017

Ожесточенные столкновения между силами правительственной армии и террористов «Исламского государства» идут в районе Мвазафин Дейр-эз-Зора и у кладбища.

Провинция Даръа

Армия правительства Сирии отразила очередное наступление боевиков в городе Даръа.

Провинция Ракка

Отряды SDF**** заняли деревни к западу и востоку от Ракки, приблизившись к городу на расстояние в трех километров.

Турция и США не достигли договоренности по грядущей операции против террористов «Исламского государства» в Ракке.

Провинция Хама

Сирийские силы безопасности арестовали нескольких солдат армии правительства Сирии, которые перевозили топливо и автомобили на территории боевиков, а также торговали турецкими товарами.

Ирак

Ополченцы «Харакат Ан-Нуджаба» (часть «Хашд аш-Шааби») освободили четыре деревни и готовятся к боям с террористами «Исламского государства» за населенный пункт Аль-Баадж, Аль-Кайраван и авиабазу «Тура», передает Farsnews.

* Организация запрещена на территории РФ.