Сирия новости 18 мая 07.00: в Алеппо погиб фотограф во время нападения ИГ, САА отбила у боевиков деревню под Пальмирой
Сирия, 18 мая. Фотограф Халил Исмаил погиб во время нападения боевиков в восточной части Алеппо, армия правительства Сирии отбила у террористов «Исламского государства»* деревню под Пальмирой. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА): правительственные войска вернули контроль над деревнями на востоке Алеппо. По меньшей мере 14 солдат погибли в боях с боевиками в Алеппо, хребет Аш-Шамария в провинции Хомс находится под полным контролем армии правительства Сирии.
«Исламское государство»: террористов вытеснили из нескольких деревень в Алеппо, правительственные войска отбили атаки боевиков у населенного пункта Мухасса к юго-западу от Пальмиры.
Провинция Дамаск
Американская разведка полагает, что «Исламское государство» объединяет всех своих экспертов по химическому оружию из Ирака и Сирии в новую «ячейку химического оружия».
Появились сообщения, что «Хезболла» ведет переговоры с HTS, чтобы вывезти боевиков из региона Ливана Джаруд Арсал в Западном Каламуне, передает Аlmasdarnews.
Провинция Латакия
На авиабазе «Хмеймим» началась подготовка совместной операции Сирии и Ирака при поддержке ВКС РФ. Операция будет направлена на освобождение Дейр эз-Зора от террористов «Исламского государства», сообщается на портале Qasioun.
Провинция Алеппо
Фотограф Халил Исмаил погиб во время нападения террористов «Исламского государства» в восточной части Алеппо, сообщается в Twitter.
Армия правительства Сирии заняла несколько деревень на востоке провинции, севернее и западнее авиабазы «Джирах». Сейчас армия находится в 12 километрах от Масканы, сообщает Аlmasdarnews.
По меньшей мере 14 солдат армии правительства Сирии погибли в боях с террористами «Исламского государства» на востоке провинции.
Правительственная армия ведет танковый обстрел боевиков в районе Аль-Захра в Западном Алеппо.
Провинция Хомс
Армия правительства Сирии получила полный контроль над хребтом Аш-Шамария к востоку от Хомса после продолжительных боев с террористами «Исламского государства».
Ожесточенные столкновения продолжаются возле элеваторов Пальмиры и у перекрестка Талила. Сирийская арабская армия пытается продвинуться к населенному пункту Арак и насосной станции Т3.
Армия правительства Сирии отбила атаки террористов «Исламского государства» у населенного пункта Мухасса к юго-западу от Пальмиры.
Губернатор Хомса заявил, что всего из района Аль-Ваер вышли 58 автобусов (2613 человек, 425 из которых – боевики). Также 428 человек пошли на перемирие с властями и остались в районе.
Провинция Дейр эз-Зор
ВВС САР нанесли серию авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в районе месторождений Аль-Тайм к югу от Дейр эз-Зора.
Поддерживаемая США группировка «Магавир Аль-Таура» находится в 30 километрах к востоку от Евфрата в Вади Савабе к северо-западу от Абу Камаля.
Группировка «Магавир Аль-Таура» (Maghawir Al-Thawra) мобилизовала около 20 вооруженных пикапов с ПТРК для наступления на позиции террористов «Исламского государства» в городе Абу Камаль.
По словам командира ССА**, коалиция постарается атаковать террористов «Исламского государства» в Дейр эз-Зоре совместно с SDF, а также постарается предотвратить попытки армии правительства Сирии продвинуться к городу.
Ожесточенные столкновения между силами правительственной армии и террористов «Исламского государства» идут в районе Мвазафин Дейр-эз-Зора и у кладбища.
Провинция Даръа
Армия правительства Сирии отразила очередное наступление боевиков в городе Даръа.
Провинция Ракка
Отряды SDF**** заняли деревни к западу и востоку от Ракки, приблизившись к городу на расстояние в трех километров.
Турция и США не достигли договоренности по грядущей операции против террористов «Исламского государства» в Ракке.
Провинция Хама
Сирийские силы безопасности арестовали нескольких солдат армии правительства Сирии, которые перевозили топливо и автомобили на территории боевиков, а также торговали турецкими товарами.
Ирак
Ополченцы «Харакат Ан-Нуджаба» (часть «Хашд аш-Шааби») освободили четыре деревни и готовятся к боям с террористами «Исламского государства» за населенный пункт Аль-Баадж, Аль-Кайраван и авиабазу «Тура», передает Farsnews.
* Организация запрещена на территории РФ.