Президента Бразилии подозревают в подкупе инициатора импичмента Руссеф

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Бразилиа, 18 мая. Бразильский лидер Мишел Темер отверг обвинения в свой адрес относительно подкупа инициатора импичмента Дилмы Руссеф.

Пресс-служба президента в опубликованном официальном заявлении сообщает, что Темер «не участвовал и не давал разрешения на какие-либо действия, которые были бы призваны помешать сотрудничеству экс-парламентария с правосудием».

Как сообщает «Газета.ru», бразильские бизнесмены братья Батисте передали видеозапись разговора с Темером, на которой якобы обсуждается детали подкупа экс-спикера нижней палаты парламента.

В свою очередь Темер подтвердил факт встречи с бизнесменами, пояснив также, что его поведение в ходе беседы не «компрометирует его как президента».