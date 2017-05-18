Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Президента Бразилии подозревают в подкупе инициатора импичмента Руссеф

Президента Бразилии подозревают в подкупе инициатора импичмента Руссеф

6:19  18 Мая 2017
61

Президента Бразилии подозревают в подкупе инициатора импичмента Руссеф

Бразилиа, 18 мая. Бразильский лидер Мишел Темер отверг обвинения в свой адрес относительно подкупа инициатора импичмента Дилмы Руссеф.

Пресс-служба президента в опубликованном официальном заявлении сообщает, что Темер «не участвовал и не давал разрешения на какие-либо действия, которые были бы призваны помешать сотрудничеству экс-парламентария с правосудием».

Как сообщает «Газета.ru», бразильские бизнесмены братья Батисте передали видеозапись разговора с Темером, на которой якобы обсуждается детали подкупа экс-спикера нижней палаты парламента.

В свою очередь Темер подтвердил факт встречи с бизнесменами, пояснив также, что его поведение в ходе беседы не «компрометирует его как президента».

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть