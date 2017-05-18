Американские морпехи замерзли в ходе учений у российской границы

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Вашингтон, 18 мая. Около двухсот военнослужащих корпуса морской пехоты США замерзли в ходе учений в Арктике, неподалеку от российско-норвежской границы.

Сообщается, что морпехи замерзли из-за неподходящего для настолько низких температур обмундирования.

Эксперты отметили, что изготовители военной формы, предназначенной для эксплуатации при сверхнизких температурах не учли, что в арктических условиях исходящая от тела влага замерзает в слоях одежды и причиняет бойцам ужасные неудобства.

По словам генерал-майора Нила Нельсона, все выявленные недочеты военной формы будут учтены.