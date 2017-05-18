Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Американские морпехи замерзли в ходе учений у российской границы

Американские морпехи замерзли в ходе учений у российской границы

6:25  18 Мая 2017
657

Американские морпехи замерзли в ходе учений у российской границы

Вашингтон, 18 мая. Около двухсот военнослужащих корпуса морской пехоты США замерзли в ходе учений в Арктике, неподалеку от российско-норвежской границы.

Сообщается, что морпехи замерзли из-за неподходящего для настолько низких температур обмундирования. 

Эксперты отметили, что изготовители военной формы, предназначенной для эксплуатации при сверхнизких температурах не учли, что в арктических условиях исходящая от тела влага замерзает в слоях одежды и причиняет бойцам ужасные неудобства.Американские морпехи замерзли в ходе учений у российской границы

По словам генерал-майора Нила Нельсона, все выявленные недочеты военной формы будут учтены.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть