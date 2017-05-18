Американские морпехи замерзли в ходе учений у российской границы
В закладки
Вашингтон, 18 мая. Около двухсот военнослужащих корпуса морской пехоты США замерзли в ходе учений в Арктике, неподалеку от российско-норвежской границы.
Сообщается, что морпехи замерзли из-за неподходящего для настолько низких температур обмундирования.
Эксперты отметили, что изготовители военной формы, предназначенной для эксплуатации при сверхнизких температурах не учли, что в арктических условиях исходящая от тела влага замерзает в слоях одежды и причиняет бойцам ужасные неудобства.
По словам генерал-майора Нила Нельсона, все выявленные недочеты военной формы будут учтены.
Комментарии