Дацик попытался сбежать во время конвоирования из суда в Петербурге

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Санкт-Петербург, 18 мая. Пресс-служба Росгвардии сообщила, что Вячеслав Дацик сделал попытку сбежать из-под стражи во время конвоирования из здания суда.

Сообщается, что в связи с агрессивным поведением Дацика, судья приняла решение о его выдворении из зала суда.

«При препровождении его из зала, подсудимый оказал физическое сопротивление и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции, осуществлявших конвоирование, и попытался покинуть зону охраны», — отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что попытка побега была пресечена сотрудниками ОМОН ГУ Росгвардии.