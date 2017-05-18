Первый теплоход из Северной Кореи прибыл во Владивосток

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Владивосток, 18 мая. Первый рейс грузопассажирского теплохода, связавшего северокорейский Раджин и Владивосток, прибыл в четверг в Приморье с представителями китайских туркомпаний на борту.

Как сообщил представитель компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест», в обратный путь теплоход Mangyongbong-92 отправится в пятницу вечером.

На первом рейсе туристов не было. Планируется, что китайских туристов начнут перевозить со следующей недели.

До этого момента пассажирские суда между КНДР и РФ не ходили. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и «особого города». Это дает возможность свободного ведения бизнеса.

Как сообщает РИА Новости, на первых этапах паромом будут пользоваться китайские туристы из Хуньчуня (КНР), российские туристы, отправляющиеся в Раджин, а также рабочие из Северной Кореи.