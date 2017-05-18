Парламентарии США приветствуют назначение Мюллера спецпрокурором

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Вашингтон, 18 мая. Представители демократической и республиканской партий в Конгрессе США выявили редкое единодушие по поводу назначения Роберта Мюллера специальным прокурором.

Как сообщает «Газета.ru», практически все без исключения парламентарии Соединенных Штатов в той или иной степени воодушевленности поприветствовали назначение бывшего директора ФБР на специальную должность.

Напомним, что экс-глава Федерального бюро расследований в должности спецпрокурора будет заниматься не дающим покоя американскому истеблишменту так называемому «вмешательству России» в президентские выборы в США в 2016 году.

