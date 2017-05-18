«Улыбка – шире газовой трубы»: Порошенко, радующийся безвизу, рассмешил соцсети

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Подписание закона о безвизовом режиме для граждан Украины с Евросоюзом не на шутку обрадовало главу государства Петра Порошенко. Видео с его бурной реакцией показал украинский телеканал «112 Украина».

Мероприятие проходило 17 мая во французском Страсбурге. Представители Евросоюза в присутствии президента Украины Петра Порошенко подписали закон о безвизовом режиме для Украины. И украинский лидер не смог сдержать эмоций.

На видеозаписи можно увидеть, как он широко улыбается, победно вскидывает пальцы вверх, показывая «класс!», путано жмет руки представителям ЕС. Слышно, как глава Украины при этом выкрикивает «вау». А после того как была поставлена последняя подпись, Порошенко сказал «yes» и сделал эмоциональный жест руками. Затем украинский лидер заставил присутствующих повторно пожать руки друг другу.

Эмоции настолько захлестнули Порошенко, что он даже не сумел внятно поблагодарить Европейский политиков, в частности, главу Европарламента Антонио Таяни и главу МВД Мальты Кармело Абела.

«Мы это сделали. Прекрасно! Все в порядке, все довольны… Мы здесь, мы очень рады, все довольны, журналисты довольны, политики довольны, 45 миллионов украинцев довольны», – сбиваясь, произнес Петр Порошенко.

Уже на последовавшей за подписанием закона о безвизе для украинцев пресс-конференции, Порошенко заявил, что его страна «возвращается в европейскую семью» и прощается советском и российским прошлым.

«Сегодня абсолютный исторический день для моей страны, для моей нации, для 45 миллионов украинцев», — заявил он.

На радостях президент Украины даже назвал условия, на которых готов отменить решение о блокировке на территории страны российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». По его словам, санкции против них будут отменены сразу же после прекращения «российской агрессии».

«Сразу, когда последний русский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины, мы будем готовы к пересмотру этого решения», – пояснил глава государства. Он подчеркнул, что Россия якобы использует социальные сети для «пропагандистских усилий».

Напомним, в ЕС одобрили решение о подписании безвизового режима с Украиной 26 апреля 2017 года. Предполагается, что указ вступит в силу уже 11 июня.

Правда о том, что и после 11 июня попасть в Евросоюз просто так у украинцев не получится, Порошенко предпочитает не вспоминать. А ведь, как минимум, им нужно будет получить биометрический загранпаспорт нового образца. Стоимость его сильно разнится в различных областях Украины. В среднем оформление этого документа будет стоить 957 гривен 32 копейки. А по ускоренной программе — за семь рабочих дней — 1210 гривен 32 копейки.

Также украинцам придется доказать свою платежеспособность при въезде в Евросоюз. Для этого им нужны будут: наличная валюта, выписка с банковского счета, дорожные чеки или кредитные карточки.

Не стоит также забывать о том, что стоимость поездки в страны ЕС сильно разнится. Украинцу, осмелившемуся на безвизовую поездку, нужно будет доказать, что деньги у него есть, причем на каждый день пребывания в ЕС.

Так что туристический безвиз, на деле, оказывается совершенно непростым. Наверное еще и поэтому бурная радость украинского президента от подписания закона вызвала в социальных сетях усмешки.

«Как скачет то! Аж улыбка шире газовой трубы», — метко заметил пользователь с ником porche-s.

Некоторым даже показалось, что украинский президент снова находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Петя в мясо опять», — пишет Олег.

А Дмитрий спрашивает: «Мне одному показалось, что Попрошенко сейчас им руки целовать будет?»

«Укропная радость, так вот ты какая», — шутит Николай.

Появились в сети и горькие шутки об украинцах, поехавших в ЕС по безвизу.

«И хлынет безпортошная волна туристов из Украины на пожить по человечески…хотя бы как беженцы», — пишет Анна.

А некоторые пользователи пустились в серьезные рассуждения:

«Он рад не за страну, он рад за себя и себе подобных. Это скорее просто пиар, вот я обещал, и сделал это, только вот на Украине забывают добавлять, что это туристический безвиз, а ещё забывают добавить, сколько с собой денег нужно иметь на каждый день пребывания, но Порошенко и ему подобные рады, ведь у них таких проблем не будет никогда, да и несложно богатому человеку визу оформить, а бедного и не пустят», — объясняет Олег.

«Как маленький радуется! А как он будет радоваться, когда народ поймет, что его обманули и что ради этого не стоило проливать столько крови?», — задается вопросом Наталия.

«Даже страшно себе представить, что будет с Порошенко, если вдруг Европа отменит «безвиз» с Украиной», — переживает за президента Украины Юлия.