Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Гибрид «Волги» и BMW сконструировал житель Вязьмы

Гибрид «Волги» и BMW сконструировал житель Вязьмы

5:49  18 Мая 2017
1362

Гибрид «Волги» и BMW сконструировал житель Вязьмы

Вязьма, 18 мая. Уникальный автомобильный гибрид, созданный из трех разных машин, сконструировал «Кулибин» из Смоленской области.

Как пишут местные СМИ, для создания новой пока безымянной модели народный конструктор использовал две старенькие «ГАЗ-24» и один BMW-735. Для того, чтобы создать свое авто, жителю Вязьмы понадобилось пять лет.

Гибрид «Волги» и BMW сконструировал житель Вязьмы

Как сообщается, новый гибрид может разгоняться до 260 километров в час, салон авто обшит мехом, а для того, чтобы без проблем колесить по российскому бездорожью был предусмотрен солидный дорожный просвет.
 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть