Гибрид «Волги» и BMW сконструировал житель Вязьмы

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Вязьма, 18 мая. Уникальный автомобильный гибрид, созданный из трех разных машин, сконструировал «Кулибин» из Смоленской области.

Как пишут местные СМИ, для создания новой пока безымянной модели народный конструктор использовал две старенькие «ГАЗ-24» и один BMW-735. Для того, чтобы создать свое авто, жителю Вязьмы понадобилось пять лет.

Как сообщается, новый гибрид может разгоняться до 260 километров в час, салон авто обшит мехом, а для того, чтобы без проблем колесить по российскому бездорожью был предусмотрен солидный дорожный просвет.

