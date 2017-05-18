Правительство РФ выступило за интернет-продажи алкоголя

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Москва, 18 мая. Правительство РФ поддержало легализацию торговли алкоголем в интернете.

По мнению законотворцев, онлайн-продажи дадут возможность виноделам Юга России и Крыма, напрямую наладить коммуникацию с потребителем.

По словам замглавы Минэкономразвития РФ Олега Фомичева, основная работа по легализации продажи алкогольной продукции через интернет проводится именно в рамках этого законопроекта, говорится в материале газеты «Известия».

Напомним, что ранее Минэкономразвития согласовало отзыв правительства на проект поправок.