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Россия
Портал по контролю за персональными данными появится в России

Портал по контролю за персональными данными появится в России

5:36  18 Мая 2017
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Портал по контролю за персональными данными появится в России

Москва, 18 мая. Через два года в России планируют запустить в эксплуатацию портал по контролю за персональными данными.

Как пишут «Известия», сервис, который будет работать под контролем Роскомнадзора, позволит жителям России не только узнать, кто пользовался их персональными данными, но и запрещать узнавать конфиденциальную информацию той или иной организации.

По мнению экспертов, создание подобного рода портала позволит систематизировать процесс сбора персональных данных, а также выработает определенный, единый для всех алгоритм сбора личных сведений.

«Отвечать за портал будет Роскомнадзор. С ними этот вопрос согласован. Источники финансирования для создания сайта еще предстоит определить», — цитирует слова президент Фонда информационной демократии Ильи Массуха издание.

Алексей Громов
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