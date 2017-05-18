Портал по контролю за персональными данными появится в России

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Москва, 18 мая. Через два года в России планируют запустить в эксплуатацию портал по контролю за персональными данными.

Как пишут «Известия», сервис, который будет работать под контролем Роскомнадзора, позволит жителям России не только узнать, кто пользовался их персональными данными, но и запрещать узнавать конфиденциальную информацию той или иной организации.

По мнению экспертов, создание подобного рода портала позволит систематизировать процесс сбора персональных данных, а также выработает определенный, единый для всех алгоритм сбора личных сведений.