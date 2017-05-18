Траулер «Капитан Чернов» горит в Охотском море
Петропавловск-Камчатский, 18 мая. Во время промысла в Охотском море на рыболовецком судне «Капитан Чернов» случился пожар.
Как сообщает «Газета.ru», по предварительным данным в момент возгорания на траулере находились 27 членов экипажа, большинство из которых в момент ЧП были эвакуированы на другое, находившееся рядом, судно.
На самом же «Капитане Чернове» остались пять человек, которые во главе с капитаном траулера пытаются справиться с огнем самостоятельно. По мере сил и возможностей им помогают моряки с других судов.
Как уточняется, возгорание по неизвестным пока причинам произошло в надстройке судна, на траулере наблюдается сильное задымление. На помощь терпящему бедствие траулеру направилось специальное спасательное судно.