Ничего серьезного: Маккейн отреагировал на призывы демократов к импичменту Трампа

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Вашингтон, 18 мая. Призывы некоторых представителей демократической партии к импичменту Дональда Трампа не имеют под собой серьезных оснований. Об этом заявил сенатор от республиканцев Джон Маккейн.

«Я не думаю, что к этому надо относиться очень серьезно», — цитирует слова влиятельного политика «Газета.ru». По мнению парламентария, подобного рода поворот событий Маккейн «не считает рациональным подходом».

Напомним, что с предложением вынести сегодняшнему хозяину Белого дома импичмент выступил накануне конгрессмен Эл Грин, заявив, что «это его позиция, с которой он не сдвинется».

Впрочем, другие представители демократической партии высказались куда более осторожнее и сдержаннее по поводу отстранения от власти Дональда Трампа.