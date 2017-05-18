Сенаторы США призвали Турцию извиниться за драку у посольства в Вашингтоне

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Киев. 18 мая. Американские сенаторы Марко Рубио, Тед Круз, Том Коттоа и Майк Ли потребовали от Анкары извинений за драку у посольства Турции в Вашинггтоне.

Они призвали правительство Турции немедленно извиниться за участие должностных лиц страны в нападении на демонстрантов, что оскорбляет американские ценности, выраженные в Конституции США.

В совместном заявлении сенаторов говорится, что они осуждают насилие, имевшее место за пределами турецкого посольства в Вашингтоне.

Стоит отметить, что член сенатского Комитета по иностранным делам, демократ Бен Кардин также призвал Турцию принести извинения за инцидент.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Вашингтоне произошла драка с участием охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, демонстрантов и полиции.