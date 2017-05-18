Запрет российских сайтов может оставить без работы около 250 тыс. украинцев

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Киев, 18 мая. Член Союза промышленников и предпринимателей по вопросам информационных технологий Украины Иван Петухов заявил, что около 247 тысяч украинцев могут остаться без работы из-за блокировки российских интернет-ресурсов на территории страны.

Петухов отметил, что запрет на работу «Одноклассников», «ВКонтакте», «Яндекса» и других российских интернет-ресурсов вызовет отток украинских интеллектуальных кадров за границу.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Украины Петр Порошенко запретил доступ к российским социальным сетям «Одноклассники» и «Вконтакте», а также к сервисам Яндекса и Мэйл.ру.