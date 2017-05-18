Леву «Би-2» могут арестовать на 15 суток

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Москва, 18 мая. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что вокалисту рок-группы «Би-2» Егору Бортнику, известному под псевдонимом Лева, может грозить арест на 15 суток.

Сообщается, что музыкант подозревается в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота.

«Речь идет о статье Кодекса РФ об административных нарушениях «Незаконный оборот наркотических средств». Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 4-5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток», — пояснил источник.

Ранее Газета.ру сообщала, что солиста «Би-2» задержали в Москве на стадионе «Открытие Арена» перед началом футбольного матча «Спартак-Терек». Полицейские нашли у него пакетик вещества, похожий на марихуану.