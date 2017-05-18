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Украина
Госдеп США призвал власти Украины не подрывать свободу слова

Госдеп США призвал власти Украины не подрывать свободу слова

4:29  18 Мая 2017
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Госдеп США призвал власти Украины не подрывать свободу слова

Вашингтон, 18 мая. Представитель Госдепартамента США заявил, что власти Украины должны найти способ защищать интересы страны, не подрывая при этом конституционный принцип свободы слова.

Отмечается, что «нет сомнений в том», что российские СМИ якобы пытаются помешать работе западных изданий посредством распространения «неверной информации». По заявлению представителя Госдепа, это происходит, «в том числе, и на Украине», где применяются другие средства для оказания крайне негативного влияния на работу правительства в Киеве».Госдеп США призвал власти Украины не подрывать свободу слова

«Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы, не подрывая при этом конституционные принципы», — подчеркнул представитель Госдепа, напомним, что свобода слова закреплена в конституции.

Ирина Новикова
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