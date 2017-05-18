Госдеп США призвал власти Украины не подрывать свободу слова

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Вашингтон, 18 мая. Представитель Госдепартамента США заявил, что власти Украины должны найти способ защищать интересы страны, не подрывая при этом конституционный принцип свободы слова.

Отмечается, что «нет сомнений в том», что российские СМИ якобы пытаются помешать работе западных изданий посредством распространения «неверной информации». По заявлению представителя Госдепа, это происходит, «в том числе, и на Украине», где применяются другие средства для оказания крайне негативного влияния на работу правительства в Киеве».

«Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы, не подрывая при этом конституционные принципы», — подчеркнул представитель Госдепа, напомним, что свобода слова закреплена в конституции.