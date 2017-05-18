Трамп не нашел связи между вмешательством в выборы и его избирательной кампанией

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Вашингтон, 18 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит никакой связи между его избирательной кампанией и каким-либо вмешательством в выборы со стороны других государств.

«Как я уже заявлял неоднократно, тщательное расследование подтвердит, что мы уже и так знаем — нет никакой связи между моей кампанией и каким-либо иностранным вмешательством», — сказал американский глава.

Трамп подчеркнул, что с нетерпением ждет завершения этого вопроса, добавив, что не откажется от борьбы за людей и те вопросы, которые представляют наибольшую важность для будущего Соединенных Штатов.